شكرا لقرائتكم خبر عن آية مدنى نائبة التنسيقية: قاعدة 3 يوليو هدية الرئيس لشهداء الجيش البواسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسى ورجال القوات المسلحة البواسل وشعب مصر العظيم بافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية.

وقالت "مدني" فى بيان لها، أن افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربى لمصر، تأتى ضمن سلسة الإنجازات التى حققتها الدولة فى المجال العسكرى خلال الفترة الماضية التى أعقبت ثورة 30 يونيو، كما إنها تضاف إلى الجهود العظيمة التى بذلتها القوات المسلحة والرئيس السيسى لحماية حدود البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار فى بلدنا العظيم مصر.

وأوضحت النائبة آية مدنى، أن تسميتها بقاعدة 3 يوليو جاء تخليدًا لذكرى مساندة الجيش لإرادة الشعب المصرى الحرة فى 3 يوليو 2013، كما أنها تعتبر ثأرًا لحق الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية أمن البلاد وسقطوا دفاعًا عن حق الشعب.

وذكرت النائبة آية مدنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تعتبر هذا الإنجاز العظيم، هدية من الرئيس السيسى لشهداء القوات المسلحة البواسل، متابعه "شكرًا سيادة الرئيس على الجهود التى تقوم بها لحماية أمن البلاد ففى ظل الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة لم تغفل عن الاهتمام بالجانب العسكري.