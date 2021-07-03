شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: سياسة الردع تتطلب تدريبا مستمرا بأحدث الأسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن المناورة التى شاهدناها اليوم، هى من أعظم المناورات التى شاهدناها خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وهى ما يطلق عليها "تطبيق عملي"، حيث يتم تدريب القوات طوال العام، على المهام التى سيقوم بها خلال الخرب، ثم يتم عمل تدريب مشترك بينهم، والهدف منها التدريب على كل ما هو ضروري".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذى يذاع على قناة "dmc": "أهمية تلك التدريبات تدريب الجيش على كل ما هو ضرورى، ويتم رفع المستويات المنخفضة، وإثقال مهارات القادة، للحفاظ على أعلى مستوى من الاحترافية، وتوحيد المفاهيم، وهى الأهداف التدريبية من تلك المناورات، فى ظل استراتيجية الردع التى تنتجها القوات المسلحة".

وقال: "فى تلك الاستراتيجية، نمتلك قوات قادرة على هزيمة أى عدو يهدد مصالح مصر وأمنها، وإذا أردت أن تمنع الحرب فاستعد لها، ومع وجود أحدث الأسلحة فى الجيش المصرى، فلا بد من الإعلان عنها وأقول لدى قدرات وإمكانيات، وهو مطلب ومبدأ من مبادئ استراتيجية الردع".