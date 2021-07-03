البنك المركزي يكشف حقيقة إلغاء التعامل ببعض فئات النقود الورقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت منال المصري:

أكد البنك المركزي استمرار التعامل بجميع العملات الورقية وعدم إلغاء التعامل بفئات معينة مع قرب إصدرا العملة البلاستيكية بحسب بيان صادر له اليوم السبت.

وقال المركزي إنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخراً في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يؤكد البنك المركزي المصري استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، ويجدد نفيه صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها البلاستيكية، مشدداً على أن التعامل مستمر بجميع فئات العملات الورقية".

وتابع "ويهيب البنك المركزي المصري بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة فيما ينسب إليه من أخبار وعدم تداولها قبل التحقق من مصادرها الموثوقة".

كان المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد، قاب لمصراوي، في وقت سابق ، إن البنك يعتزم البدء في تنفيذ إصدار أول عملة بلاستيكية من فئة 10 جنيهات والمصنوعة من مادة (البوليمر) مع افتتاح مطبعة دار النقد في العاصمة الإدارية الجديدة.