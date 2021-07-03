صور.. نائب محافظ سوهاج يجتمع بأعضاء وحدة نظم المعلومات "الجيومكانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اليوم السبت، اجتماعًا بوحدة نظم المعلومات الجيومكانية، بحضور متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والمهندسة وفاء أحمد علي مدير وحدة نظم المعلومات الجيومكانية، وأعضاء الوحدة، وذلك لمناقشة تطوير سير العمل وآليات متابعة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وأوضح نائب المحافظ أنه جرى الاجتماع مع الوحدة بتشكيلها الجديد، لمناقشة تحديد الاحتياجات اللازمة للوحدة وتدعيمها بالكوادر البشرية والأجهزة الحديثة، مؤكدًا على أهمية تطوير العمل بوحدة الجيومكانية لتلبية رؤية المحافظة في تكامل البنية المعلوماتية وفق أحدث التقينات لتوفير الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

وأكد "القاضي" على أهمية تدريب العنصر البشري بالوحدة، حتى يستطيع التعامل مع الأجهزة الحديثة، مشيرًا إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا خطوات تطوير الوحدة لتكون قادرة على تقديم الخدمات الفنية والمعلوماتية، ومعالجة الخرائط، واستخدام النظم وأجهزة التوقيع المكاني.