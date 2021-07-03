اختراق 200 شركة أمريكية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات

واستهدف القراصنة، مزودي الخدمات، الذين غالبًا ما يقدمون دعم تكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وقالت «بلومبرج»، إن شركة البرمجيات الدولية «كاسيا» Kaseya وعددا من شركات تكنولوجيا المعلومات الأخرى، تعرضت لهجوم إلكتروني شنه قراصنة روس، موضحة في تقرير، أن الهجوم السيبراني أثر على 6 شركات على الأقل.
وكانت وكالات المخابرات الأمريكية والبريطانية، نشرت، أشار إلى أن جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي، متورط في هجمات قرصنة مستمرة على هياكل حكومية وخاصة في جميع أنحاء العالم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
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