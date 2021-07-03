ارتفاع عدد قتلى المبنى المنهار في فلوريدا

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قال مسؤولون إنه تم العثور على جثتين، اليوم السبت، تحت أنقاض المبنى الذي انهار قبل أكثر من أسبوع بمدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية.

بذلك، يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الكارثة إلى 24 قتيلا إضافة إلى 124 مفقودا في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ.

كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 22 شخصا.

وكانت فرق البحث والإنقاذ قد عثرت على أربع جثث يوم الجمعة بين أنقاض مبنى «تشامبلين تاورز» المنهار.

وقعت الكارثة في بلدة «سيرفسايد» المطلة على المحيط بولاية فلوريدا بجوار ميامي بيتش. ولم يتوصل المحققون إلى سبب انهيار المبنى الذي شيد قبل 40 عاما فيما يعتبر أسوأ كارثة إنشائية في تاريخ الولايات المتحدة.

لكن تقريرا هندسيا أُعد في 2018، قبل عملية إعادة ترخيص بسلامة المبنى، رصد عيوبا هيكلية هي محور تحقيقات جارية الآن بشأن سبب الانهيار.

وحذر رئيس اتحاد سكان المبنى قاطنيه في أبريل 2021 من أن الأضرار، التي كشف عنها التقرير في الخرسانة «ساءت بدرجة كبيرة».