استهداف سفينة إسرائيلية بسلاح غير معروف في المحيط الهندي

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 3 - يوليو - 2021 8:17 مساءً

أفادت مصادر إسرائيلية مساء اليوم السبت ،عن نشوب حريق داخل سفينة إسرائيلية يُعتقد أنه بفعل فاعل في شمال المحيط الهندي.

ونقلت صحيفة “معاريف” عن اندلاع حريق داخل سفينة انطلقت من ميناء جدة السعودي ، والحديث يدور عن وقوع هجوم على السفينة بسبب وقوع أضرار داخلها بالإضافة للحريق والذي وصفته بالمتعمد.

وقالت مصادر موثوقة لقناة “الميادين” الموالية لإيران ، أن “نيرانا اشتعلت في ​سفينة شحن​ تجارية ​إسرائيلي​ة في شمال ​المحيط الهندي​، حيث تعرضت لإصابة بسلاح غير معروف”.

وأضافت المصادر: “​السفينة​ الإسرائيلية كانت راسية في ميناء جدة قبل انتقالها في اتجاه سواحل الإمارات، ولا أحد أعلن مسؤوليته عن هذا الاستهداف حتى الآن، و لا يمكن الجزم بمن يقف وراء الحادث”.

ولفتت المصادر الى أن “الحادث يأتي غداة تردد ​أخبار​ عن اعتداء إسرائيلي بمسيّرة غرب ​طهران​، ووسائل إعلام إيرانية كانت تحدثت في 23 حزيران أن هجوماً بمسيّرة استهدف مبنى في مدينة كرج”.