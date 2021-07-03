نائب مدير عام وكالة الطاقة الذرية يزور إيران خلال أيام

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

كشفت وسائل إعلام عن زيارة لنائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى إيران خلال الأيام القادمة، في الوقت الذي تنتظر فيه الوكالة ردًا من طهران بشأن اتفاق مراقبة انتهى أجله.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن كاظم غريب آبادي مبعوث إيران لدى الوكالة ، أن زيارة نائب مدير عام الوكالة من أجل أمور ”روتينية“، وإنه ليس من المقرر إجراء محادثات مع المسؤولين في طهران.

وفي أواخر يونيو/ حزيران، طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بردٍ فوري من إيران على ما إذا كانت ستمدد اتفاق المراقبة الذي انتهى أجله، وقالت إيران قبل أيام إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمدد الاتفاق.

ونسبت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء إلى آبادي قوله:“(ماسيمو) أبارو.. سيزور إيران.. الزيارة تتماشى مع أنشطة الضمانات الروتينية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة“.

وأضاف:“رغم أننا على اتصال دائم بالوكالة، فإنه ليس من المقرر له أن يُجري محادثات في طهران“.

وتأتي الزيارة المزمعة لأبارو، رئيس مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أيام من قول دبلوماسيين إن إيران تقيّد وصول المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة إلى منشأة نظنز لتخصيب اليورانيوم، مشيرين إلى مخاوف أمنية بعد إعلان طهران تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي، في أبريل/ نيسان.

ويأتي ذلك في أعقاب تحركات مختلفة انتهكت بها إيران الاتفاق النووي، للعام 2015، مع القوى العالمية الكبرى بعد أن تخلت الولايات المتحدة عنه وأعادت فرض العقوبات على إيران.