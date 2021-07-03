النمسا تقترح التعاون مع الولايات المتحدة في ملف ضم دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

أكد وزير خارجية النمسا، ألكساندر شالينبرج، دعم بلاده لبدء مفاوضات انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.



واقترح شالينبرج في تصريح صحفي اليوم إشراك الولايات المتحدة في عملية برلين المرتبطة بالتوسع المستقبلي للاتحاد الأوروبي ومؤتمر غرب البلقان، وإعطاء الملف طابع عبر الأطلسي.

وقال " النمسا تؤيد بقوة انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي"، معتبرا مقدونيا الشمالية، واحدة من الأجزاء الستة المفقودة لإستكمال أوروبا، في إشارة إلى دول غرب البلقان الست.

وعن تأخر بدء مفاوضات توسع الاتحاد الأوروبي، قال وزير خارجية النمسا..

" لم يعد بإمكان الاتحاد الأوروبي تقديم أعذار عن عدم فتح مفاوضات الانضمام بشكل نهائي مع مقدونيا الشمالية وألبانيا".