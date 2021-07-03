بعد وفاة 2 وفقدان 20 في انهيار أرضي.. اليابان تعلن حالة طوارئ

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

لقي شخصان حتفهما جراء انهيار أرضي ضخم وقع بسبب هطول غزير للأمطار في اليابان، بينما لا يزال نحو 20 شخصا في عداد المفقودين،



كما تسبب الانهيار في تدمير 10 منازل والإضرار بمئات المنازل الأخرى، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية في مقاطعة شيزوكا بجنوب غرب طوكيو، السبت.

وطلبت السلطات من نحو 25 ألف شخص الانتقال إلى أماكن إقامة آمنة فيما أعلنت الحكومة حالة طوارئ في المنطقة، وتم إرسال عناصر من الجيش لتقديم المساعدة.

وحدث الانهيار الطيني بعد سقوط أمطار غزيرة، على طول الساحل الياباني في المحيط الهادي.

وأدت الأمطار الغزيرة بالفعل إلى اضطرابات في خدمات السكك الحديد بما في ذلك القطار الطلقة فائق السرعة.

يذكر أنه خلال السنوات العشر الماضية، وفقا لبيانات رسمية، كان هناك متوسط حوالي 1500 انهيار أرضي سنويا في اليابان وهو ما يعادل ضعف ما كان عليه في العقد السابق.

ويعزو خبراء ذلك إلى زيادة هطول أمطار بسبب التغير المناخي.