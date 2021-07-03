ارتفاع أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات المسائية اليوم السبت

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 3 يوليو 2021، وفق نشرة "الجمعية الحرفية للصياغة".



وهبطت أسعار الذهب في السوق السورية غير الرسمية (السوداء)، مع استقرار متوسط سعر الدولار في "السوق السوداء".

وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب في البلاد.

واستقر سعر الدولار لدى السوق الموازية (السوداء)، في سوريا خلال التعاملات المبكرة عند 3200 ليرة للشراء، و3250 ليرة للبيع.

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق"، صعد سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا، مساء اليوم السبت، وسجل نحو 157 ألفا 500 ليرة للشراء، و158 ألف ليرة للبيع.

في نفس الاتجاه، صعد سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا في التعاملات المسائية اليوم، إلى نحو 134 ألفا و929 ليرة للشراء، ونحو 135 ألفا و429 ليرة للبيع.

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا، خلال تعاملات السبت، ليصل إلى 183 ألفا و53 ليرة للشراء، و185 ألفا و922 ليرة للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا، لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 160 ألفا و242 ليرة للشراء، و162 ألفا و754 ليرة للبيع.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا، السبت، عند مستوى 137 ألفا و432 ليرة للشراء، و139 ألفا و586 ليرة للبيع.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، السبت، لدى السوق السوداء، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 116 ألفا و332 ليرة للشراء، و118 ألفا و156 ليرة للبيع.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا نحو 5 ملايين و702 ألف و572 ليرة للشراء، و5 ملايين و791 ألفا و954 ليرة للبيع.