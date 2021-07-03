شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يكافحون حرائق الغابات المستعرة في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يكافح آلاف الأشخاص حرائق الغابات والبرارى المستعرة في روسيا ولا سيما في شرقى سيبيريا.

وفي جمهورية ياقوتيا الروسية المعروفة أيضًا باسم ساخا ، توجد هناك 196 من حرائق الغابات المستعرة والتى تؤثر على مساحة 288460 هكتار وهى مساحة تزيد على مساحة لوكسمبورغ ، وذلك حسبما أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت.

وتخضع حاليا المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة لحالة طوارىء .

وفى الوقت ذاته أرسلت منظمة جرينبيس المناصرة لحماية البيئة متطوعين إلى المنطقة ، من أجل حماية الحديقة الوطنية الشهيرة بأعمدتها ، والتي أصبحت أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو منذ عام .2012

وتقول منظمة جرينبيس إن الوضع سيىء بشكل خاص هذا العام في المنطقة التي يصعب الوصول إليها.

وفي جميع أنحاء روسيا ، سجلت وكالة حماية الغابات 264 حريقا في الغابات كما أدرجت مناطق متضررة تبلغ مساحتها 325526 هكتار .

تم نشر أكثر من 4700 من الأفراد ومئات المركبات و 25 طائرة ومروحية لإخماد الحرائق.