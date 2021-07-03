حريق قرب حدود قطاع غزة جراء بالون حارق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسبب بالون حارق أطلق من قطاع غزة باندلاع حريق في منطقة مجلس محلي أشكول قرب حدود القطاع.

وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية (13): "تسبب بالون حارق في اندلاع حريق في مجلس إشكول الإقليمي بالقرب من حدود غزة بعد ظهر يوم السبت".

ونقلت عن ناطق باسم خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إنه "توصل المحققون إلى أن الحريق نتج عن بالون حارق تم إطلاقه على الأرجح على إسرائيل من غزة".

وتولت فرق الإطفاء مهمة إخماد النيران.

ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عن إي إصابات نتيجة الحريق.

وكانت إسرائيل حذرت من انها ستتعامل مع البالونات الحارقة ذات معاملة الصواريخ.

وينفذ الجيش الإسرائيلي غارات على أهداف في غزة ردا على إطلاق البالونات الحارقة.





يذكر ان عدد من الحرائق الأخرى اندلعت في مناطق مختلفة في إسرائيل ولكن نتيجة الأجواء الحارة.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "أصيب خمسة اشخاص بصورة طفيفة في منتجع السخنة، قرب بيسان، إثر استنشاقهم الدخان من جراء حريق شب في احراش محيطة بالمكان/ فيما التهمت النيران عشر سيارات كانت مركونة بجوار المنتجع".

وأضافت: "تمكنت طواقم الإطفاء من احتواء الحريق الذي شب في الأحراش".

وأشارت إلى أنه "تبين ان سبب اندلاع النيران هو احراق مجموعة كبيرة من اغصان الأشجار بعد تقليمها".

كما ذكرت الهيئة إنه "تمت السيطرة على الحريق الذي شب في مستودع للخردة عند مدخل قرية الرامة الجليلية".

وقالت: "تم اخلاء خمسين منزلاً. وسمح لغالبية سكان المنازل التي اخليت بالعودة اليها بعد إخماد النيران ولم يبلغ عن وقوع إصابات".