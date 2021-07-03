محاربو الزولو يتظاهرون رفضا لسجن رئيس جنوب أفريقيا السابق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تظاهر محاربون من قبائل الزولو مرتدين جلود نمور ومسلحين بحراب أمام منزل رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما دعما له بعد الحكم بسجنه.

وتوجه مئات من أنصار زوما إلى مقر إقامته في نكاندلا، التي جُددت بقيمة 20 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب خلال فترة رئاسته "2009-2018".



وأكد كارل نيهاوس المقرب من الرئيس السابق، أن زوما موجود في المقر، وعدد من أعضاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم دخلوا المكان وغادروه.

ورقصت نساء عصبن رؤوسهن وارتدين قلادات على أنغام الموسيقى التقليدية.





وقال أحد المؤيدين لوكالة فرانس برس: "أنا هنا لأنني أحب زوما"، مضيفا "عندما كان رئيسا للبلاد لم تكن هناك مشكلة في الكهرباء ولم يكن هناك إغلاق ولا كوفيد".

وقضت أعلى محكمة في البلاد، الثلاثاء، بسجن الرئيس السابق 15 شهرا لرفضه مرارا الإدلاء بشهادته في تحقيقات قضايا فساد، ولا يمكن الطعن في هذا القرار الذي وصف بأنه "تاريخي".





لكن السياسي لا ينوي الخضوع، إذ قدم الجمعة استئنافا جديدا طلب فيه رسميا من المحكمة الدستورية إلغاء قرارها.

وينص الحكم على أنه إذا لم يسلم نفسه بحلول الأحد، فإن الشرطة ستحضر لاعتقاله، ونقله إلى السجن حيث سيقضي عقوبته.