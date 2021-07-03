شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختريضرب جنوب جزيرة سومطرة الإندونيسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر جنوب جزيرة سومطرة الإندونيسية، السبت.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال يقع على عمق 61 كيلومترا تحت سطح البحر عند التقاء خط عرض 33ر4 درجة جنوبا وخط طول 38ر102 شرقا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.