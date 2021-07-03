تعرف على الطقس المتوقع غداً في الإمارات

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون سحب ركامية بعد الظهريصبح رطب ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار. الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.



الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 07:44 والمد الثاني عند 21:31

الجزر الأول عند الساعة 13:55 والجزر الثاني عند الساعة 04:38

بحر عمان: خفيف - متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند 17:16 الثاني عند الساعة 07:31

الجزر الاول عند الساعة 11:25 والجزر الثاني عند الساعة 00:46

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 46 33 85 15

دبي 44 32 85 20

الشارقة 45 32 80 20

عجمان 38 32 80 25

أم القيوين 39 29 80 25

رأس الخيمة 40 31 75 20

الفجيرة 34 31 90 50

العين 48 34 45 10

ليوا 48 34 50 10

الرويس 46 35 80 10

السلع 45 34 75 10

دلما 44 32 85 25

طنب الكبرى 44 31 85 25

طنب الصغرى 44 31 85 25

أبو موسى 44 31 85 25