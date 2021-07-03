شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات وقاذفات روسية تجري تدريبات في البحر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أكثر من عشر مقاتلات وقاذفات روسية تدريبات جوية فوق البحر الأسود فيما كانت تجري قوات عسكرية من أوكرانيا والولايات المتحدة ودول أخرى بحلف شمال الأطلسي (ناتو) تدريبا عسكريا آخر بالمنطقة.

وأعلن أسطول البحر الأسود اليوم السبت أن التدريبات الصاروخية والقاذفة تضم تدريبات قتالية لضربات ضد سفن عدو مفترض.

واشتركت في التدريبات طائرات مقاتلة من طراز "سوخوي 30- اس ام" وقاذفات "سوخوي 24 ام " وكذلك سفن روسية.