الأمن البرلمانية تكشف هدف تشريع قانون جرائم المعلوماتية

وقال العزاوي في حديث لـ الخليج 365، ان "قانون جرائم المعلوماتية من القوانين المهمة والضرورية في ظل التطورات التي تحصل عالميا في مجال التواصل الاجتماعي والانترنت والهواتف الجوالة وما يتضمنها من حالات سلبية تضر بالمواطنين"، مبينا ان "القانون نسعى لتشريعه بالأساس لحماية العائلة والاسرة العراقية من الحالات السلبية وتفكيك تلك العوائل ويحميها من نتائج الجهل باستخدام هذه الاجهزة".واوضح ان "القانون مهم جدا وجميعنا لدينا عنصر نسوي من زوجات وبنات واخوات وضمن عوائلنا، وهذا القانون هو حماية للعائلة العراقية"، لافتا الى ان "البعض من الإعلام المضاد للاسف عمل على تصوير القانون بأنه يحمي المسؤولين والحكومة، وهو كلام غير صحيح فالحديث والتقويم لعمل الدولة وشخوصها امر طبيعي لكن المساس بخصوصيات العوائل والمجتمع هو امر لا يمكن القبول به".

وكان مجلس النواب، قرر بجلسته التي عقدت الخميس الأول من تموز 2021 تأجيل التصويت على مشروع قانون جرائم المعلوماتية بناءً على طلب مقدم من اللجنة المعنية بتشريع القانون.

