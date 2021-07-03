مفوضية الانتخابات تكشف إجراءاتها بشأن البطاقات 'قصيرة الأمد'

وقالت المفوضية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مجلس المفوضين يتابع بكثير من الحرص والاهتمام، ما يدور في الرأي العام العراقي ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يخص العملية الانتخابية المقبلة وضبط آلية التصويت بالبطاقات "قصيرة الأمد" غير المُحدثة، ولإدراكها أن الانتخابات المقبلة هي أهم انتخابات سيمارسها العراقيون منذ 2003، وتعمل المؤسسة على أن تكون الأرصن منذ 18 عاماً، اتخذت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سلسلة إجراءات لضمان التصويت بالبطاقة الالكترونية غير المُحدثة "قصيرة الأمد" بشكل لا تشوبه أي شائبة أو خرق، ومنها:- سحب البطاقة الإلكترونية "قصيرة الأمد" مباشرة بعد التصويت.

- إيقاف كل البطاقات الإلكترونية عن العمل بعد الاقتراع مباشرة ولمدة ثلاثة أيام.

- أخذ بصمات الأصابع العشرة ومطابقتها وفق نظام تقاطع البصمات للتأكد من عدم التصويت في مكان آخر.

- استصحاب مستمسك رسمي آخر مع البطاقة الالكترونية عند التصويت".

وبينت، أن "تلك الإجراءات لضمان إجراء عملية انتخابية ديمقراطية حقيقية ممثلة لتطلعات الشارع العراقي".

