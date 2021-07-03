أزمة البحر الأسود.. طائرات روسية تتدرب على قصف سفن معادية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت روسيا النقاب عن أن طائرات حربية تدربت على قصف السفن المعادية بالبحر الأسود في ظل خلاف مع الغرب حول تدريبات للناتو بالمنطقة.

وطعنت موسكو الأسبوع الماضي في حق السفينة البريطانية، إتش.إم.إس دفيندر، في المرور بالمياه قرب شبه جزيرة القرم، وهو أمر قالت لندن إن "لها كل الحق فيه".

وضمت روسيا شبه الجزيرة إليها من أوكرانيا عام 2014، لكن معظم العالم لا يزال يعترف بها كجزء من أوكرانيا.



وقالت روسيا، إن السفينة دخلت مياهها الإقليمية بشكل غير قانوني، واتهمت لندن "بالاستفزاز"، وأشارت موسكو إلى أنها قد تقصف سفنا للبحرية البريطانية إذا أقدمت على المزيد من مثل هذه الأعمال.

وذكر أسطول البحر الأسود الروسي، اليوم السبت، إن طائرات حربية من وحداته الجوية، وتلك التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية شاركت في تدريبات.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الأسطول قوله "أطقم الطائرات نفذت طلعات تدريبية فوق البحر الأسود شملت ضربات صاروخية وقصفا لنماذج سفن معادية".

وأضاف التقرير، أن من بين الطائرات التي شاركت في التدريب مقاتلات سوخوي سو-30إس.إم متعددة الأغراض، وقاذفات سوخوي سو-24إم، وقاذفات سوخوي سو-34 المقاتلة، وطائرات سوخوي سو-27 المقاتلة.

وتأتي التدريبات في الوقت الذي يجري فيه حلف شمال الأطلسي" الناتو"، وأوكرانيا وحلفاءؤهما تدريبات "سي بريز" واسعة النطاق في المنطقة.