رسالة من معارض إيراني لبايدن: يجب محاسبة نظام طهران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حث معارض إيراني بارز إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على بذل مزيد من الجهود لمحاسبة مسؤولي نظام طهران على الانتهاكات واسعة النطاق في البلاد.

وطبقًا لموقع "صوت أمريكا"، وجه السجينان السياسيان السابقان، عباس وحيديان شاهرودي، ومحمد نقباخت، اللذان يقيمان داخل إيران، مناشدتهما عبر رسائل مصورة بالفيديو لمؤتمر نظمه موقع أخبار الجالية الإيرانية "AVA Today" بـ"نادي الصحافة الوطني" في واشنطن الأسبوع الماضي.

وقال شاهرودي: "أنا شخصيًا أعتقد أن الرئيس جو بايدن يفهم معاناتنا ومخاوفنا.. المعارضة الإيرانية تطلب ألا تقدم واشنطن موارد مالية تجعل البقاء الاقتصادي (للقيادة الإيرانية) ممكنا.. ونطلب أيضاً أن تلاحق مسؤولي النظام الذين ينتهكون حقوق الإنسان من خلال منعهم وعائلاتهم من العمل والازدهار بالدول الغربية".

ودعا نقباخت إدارة بايدن لوضع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في صدارة المفاوضات مع إيران، قائلًا: "استخدام حقوق الإنسان للضغط على النظام سيسفر عن نتائج؛ لأنهم غير قادرين على قمع بلد بأكمله."

وأضاف: "رجاء ابقوا بجانب الإيرانيين. إن تجاهلتم حقوق الإنسان، أو قللتم من أهميتها، سيعاني الشعب الإيراني خسائر لا يمكنهم تعويضها وسيفقد الثقة في الشعب الأمريكي".

والأسبوع الماضي، عرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقرير عن حقوق الإنسان في إيران أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، وقال فيه إن سجل طهران "لازال مدعاة للقلق".

وأشار إلى أن "معوقات سيادة القانون وضعف آليات العدالة والمساءلة تؤدي للإفلات من العقاب، وتطيل أمد انتهاكات حقوق الإنسان الحالية وتزيد من مخاطر الانتهاكات بالمستقبل".