شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية.. تسجيل 15 وفاة و1148 إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 3 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 7863.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 1148 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 491 ألفا و612.

كما لفتت إلى تسجيل 1222 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 471 ألفا و550.