شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن نجاح الحكومة فى خفض عجز الموازنة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد معيط، وزير المالية، أن مصر نجحت فى إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولى واصل إشادته بأداء الاقتصاد المصرى فى ظل كورونا، وأكد، فى أعقاب المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتمانى، أن نتائج المؤشرات المالية فاقت التوقعات، وتجاوزت المستهدفات، بما يعكس الأداء القوى فى مجال السياسات المالية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول انخفاض عجز الموازنة في مصر: