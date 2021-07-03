المركزي: افتتاح 105 فروع جديدة للبنوك على مستوى الجمهورية في 9 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال البنك المركزي المصري، إن البنوك افتتحت عدد 105 فروع جدد على مستوى الجمهورية خلال 9 شهور منذ يونيو 2020 وحتى نهاية مارس الماضي.

وأشار المركزي في بيانات صادرة له على موقعه الإلكتروني إلى أن إجمالي عدد الفروع قفز بعد الزيادة من 4451 فرعا في نهاية يونيو 2020 إلى 4556 فروع في نهاية مارس الماضي.

ويضع كل بنك خطته في كل عام للتوسع في نشر فروع تابعة لها على مستوى الجمهورية حسب المناطق التي يحتاج التواجد فيها بهدف وصول الخدمات المصرفية لكافة العملاء، وهو ما يستلزم تقدمهم بطلب للمركزي للموافقة على ترخيص عدد من الفروع قبل الشروع في افتتاح أي فرع.

ويعمل في الجهاز المصرفي عدد 38 بنكا حتى الأن ولكن متوقع تراجعهم إلى 36 فرعا بعد إتمام بنك المؤسسة العربية المصرفية الاستحواذ على بنك بلوم مصر، وكذلك استحواذ بنك أبوظبي الأول على بنك عوده مصر.