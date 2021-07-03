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قرار جديد من التأمين الصحي بشأن الإجازات الاستثنائية للحوامل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أصدرت هيئة التأمين الصحي، قرارًا جديدًا بشأن الإجازات الاستثنائية في نهاية فترة الحمل.

وبحسب منشور للإدارة المركزية للجان الطبية التابعة للهيئة، فإنه تقرر مد فترة الإجازات الاستثنائية في نهاية فترة الحمل حتى 30 سبتمبر، ومنح المرأة الحامل التي مضى على حملها 28 أسبوعًا، إجازة استثنائية حتى تاريخ الولادة.

وأشار المنشور الذي اطلع عليه الخليج 365، إلى أن ثبوت تاريخ الحمل سيكون عن طريق أشعة الموجات الصوتية والفحص الإكلينيكي، على أن تمنح هذه الإجازات من اللجان الطبية العامة والفرعية دون استثناء.

ومن المقرر أن تسري هذه التعليمات بشكل مؤقت حتى حتى 30 سبتمبر المقبل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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