"القابضة للمياه" تكشف عن خطواتها نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن الشركة تولي اهتمامًا بتطوير وتحسين وتفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات مهمة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات؛ حيث أطلقت الشركة تطبيق قراءتي لتسجيل قراءات العداد، وتطبيق ١٢٥ للإبلاغ عن الشكاوى ومتابعة بيانات انقطاعات المياه وسداد الفواتير.

وأعلن المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إطلاق خدمة جديدة من الخدمات الإلكترونية، "حجز الخدمة مقدماً أون لاين"، من خلال الموقع الإلكتروني للشركة https://www.alexwater.com.eg/#section4، وحجز دور في فروع الشركة لطلب خدمة معينة، لتوفير الوقت والجهد على العملاء.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إجراءات الحجز على النحو التالي:

1 - الحجز متاح لمدة أسبوع مقدمًا.

2- التسجيل بالبيانات الصحيحة.

3- يسمح بالحجز في الأماكن المتاحة فقط.

4 - إثبات الحضور بالرقم القومي ورقم الدور.

5 - الالتزام بالموعد المحدد وأي تأخير سيعتبر الحجز لاغيًا.

6 - لكل عميل موعد حجز واحد خلال اليوم في نفس الفرع، مع تعليمات الحضور إلى الفرع.

7- الحضور قبل الموعد المحدد بـ15 دقيقة.

8 - الالتزام بالإجراءات الاحترازية.