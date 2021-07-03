توصية طبيّة "هامّة" لمن تلقّى لقاح "أسترازينيكا"

اسماعيل عبد الحي - أوصت هيئة إستشارية ألمانية من تلقوا جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا بالحصول على جرعة ثانية من لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال "إم رنا".

وإستشهدت لجنة اللقاحات الألمانية المعروفة بإسم "ستيكو"، بدراسات تظهر إستجابة مناعية "متفوقة بشكل ملحوظ" من مزيج من "أسترازينيكا" مع جرعة ثانية من لقاح "رنا المرسال" مقارنة بجرعتين من "أسترازينيكا".

وفي مسودة توصية أمس الخميس، دعت اللجنة إلى فترة لا تقل عن 4 أسابيع بين الجرعتين.

وتستخدم ألمانيا لقاحي "فايزر" و"مودرنا" وهي من لقاحات "رنا المرسال".