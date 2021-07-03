المتحورة «دلتا» ترفع الوفيات في دول وتواصل التفشي في العالم

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تبذل دول في أنحاء مختلفة من العالم جهوداً حثيثة لاحتواء التفشي السريع للمتحورة «دلتا» شديدة العدوى التي رفعت الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى أرقام قياسية غير مسبوقة في بعض الدول.

وتسببت المتحورة بموجة جديدة من الفيروس الذي أودى بالفعل بقرابة أربعة ملايين شخص، مجبرة العديد من الدول على إعادة فرض تدابير بعد أكثر من عام على ظهور الوباء واجتياحه العالم.

- روسيا

فقد سجلت روسيا، اليوم السبت، 697 السبت، في حصيلة قياسية لليوم الخامس على التوالي.وتأمل روسيا في أن تتمكن حملة التطعيم لديها في إخماد موجة جديدة. فقد تلقى 16 بالمئة من سكان روسيا، البالغ عددهم 146 مليون نسمة، اللقاح.

هذا الأسبوع، حض الرئيس فلاديمير بوتين الروس على «الاستماع للخبراء»، وعدم تصديق الشائعات حول الفيروس واللقاحات.

- إندونيسيا

في إندونيسيا، فرضت السلطات إغلاقاً جزئياً اليوم السبت، غداة إعلانها عن أكثر من 25 ألف حالة إصابة و539 وفاة، في حصيلتين يوميتين قياسيتين.

وأُغلقت المطاعم ومراكز التسوق في العاصمة جاكرتا وفي أنحاء جزيرة جاوا، أكبر الجزر، وفي بالي بعد ارتفاع الحصيلة اليومية بأكثر من أربع مرات في أقل من شهر.

وتمثل المتحورة «دلتا» أكثر من 80 بالمئة من الحالات الجديدة في بعض المناطق، وفق وزارة الصحة الإندونيسية.

وقالت مايا بوبسبيتا ساري، وهي من أهالي جاكرتا «في السابق، كان الناس الذين يصابون بـ(كوفيد) غرباء، الآن الناس الأقرب إلى يصابون أيضاً... الفيروس يقترب كثيراً وهذا مخيف».

- ميانمار

وفي مناطق أخرى بجنوب شرق آسيا، أمرت ميانمار، أمس الجمعة، مليوني شخص يسكنون «مندلاي» ثاني أكبر مدن البلاد، بلزوم منازلهم في وقت يواجه هذا فيه البلد صعوبة في الحد من الإصابات.

- إيران

حذرت إيران التي تصارع أسوأ تفش لفيروس كورونا في الشرق الأوسط، من أنها تخشى من موجة وبائية جديدة.وقال الرئيس حسن روحاني، في كلمة متلفزة خلال الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لمكافحة «كوفيد-19»: «أخشى أن نكون على مسار الموجة الخامسة في كامل البلاد».

وأضاف «في الأسابيع الماضية، أعلِن أن متحورة دلتا دخلت عبر (مناطق) الجنوب والجنوب الشرقي، ويجب أن نحرص على ألا تنتشر في البلاد».

والمتحورة «دلتا»، التي ظهرت للمرة الأولى في الهند وباتت منتشرة في ما لا يقل عن 85 بلدا، تفشت في أماكن تمكنت في السابق من تجنب أسوأ تداعيات الوباء.

فيجي

لم تسجل طيلة عام أي إصابة محلية، حتى رصد دلتا في أبريل، أحصت أكبر زيادة في أعداد الإصابات اليوم السبت.

وأفادت السلطات عن وفاتين وحذرت من الأسوأ في وقت يهدد الفيروس بأن يطغى على المنظومة الصحية للدولة الواقعة بجنوب المحيط الهادئ.

- أفريقيا

كما نجت أفريقيا إلى حد كبير من أسوأ تداعيات الوباء، لكن أعداد الإصابات ارتفعت في القارة خلال الأسابيع الستة الماضية، بسبب المتحورة «دلتا».

وارتفع عدد الوفيات 15 بالمئة في 38 دولة أفريقية، إلى قرابة ثلاثة آلاف في الفترة نفسها.

وأحصت جنوب أفريقيا، أكثر الدول الأفريقية تضررا بالفيروس، حصيلة قياسية بلغت 24 ألف إصابة أمس الجمعة. وقال نائب وزير الصحة جو باهلا «نحن في الحقيقة... في عين عاصفة الموجة الثالثة».