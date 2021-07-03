غرق عشرات المهاجرين قبالة سواحل تونس

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قال الهلال الأحمر التونسي، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن 43 مهاجرا غرقوا قبالة سواحل مدينة جرجيس التونسية لدى محاولتهم عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا وإن 84 تم إنقاذهم.

كان القارب، الذي انطلق من شواطئ مدينة زوارة الليبية ليل الجمعة، يضم مهاجرين من مصر والسودان وإريتريا وبنجلادش.

ووقعت عدة حوادث غرق في الشهور القليلة الماضية قبالة سواحل تونس حيث ارتفعت وتيرة محاولات العبور إلى أوروبا انطلاقا من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا مع تحسن الطقس.

وقال مسؤول في الهلال الأحمر التونسي إن البحرية أنقذت 84 مهاجرا وإن 43 غرقوا في قارب أبحر من زوارة الليبية صوب أوروبا.

وأقدم مئات الآلاف على خوض الرحلة المحفوفة بالمخاطر لعبور البحر المتوسط في السنوات القليلة الماضية ومنهم كثيرون هربوا من الصراع والفقر في دول عدة.

وتراجعت أعداد المهاجرين الوافدين على إيطاليا في السنوات الأخيرة لكنها زادت مرة أخرى في 2021. وإيطاليا واحدة من الوجهات الرئيسية التي يقصدها المهاجرون إلى أوروبا.

ووصل قرابة 19800 مهاجر منذ بداية العام مقابل 6700 خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسبما تشير أرقام وزارة الداخلية الإيطالية.