مصر تفتتح قاعد 3 يوليو البحرية أكبر قاعدة على المتوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة) افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قاعدة 3 يوليو البحرية الواقعة بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي للبلاد، والتابعة لمحافظة مرسى مطروح، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من القادة الليبيين والعرب.

وتفقد السيسي وحدات قاعدة 3 يوليو البحرية، وشهد السيسي أثناء افتتاح القاعدة البحرية الجديدة، فعاليات مناورة "قادر 2021" العسكرية، كما وقع على وثيقة تدشين القاعدة، قبل أن يشارك في مراسم رفع العلم المصري عليها.

من جانبه، قال الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات الجوية، إن قاعدة 3 يوليو اتخذت اسما من تاريخ يرتبط ببواعث الأمة للقضاء على جذور الإرهاب التي تعد رسالة سلام وتنمية للمنطقة بالكامل.

وأضاف الفريق خالد خلال كلمته بافتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية، أن القيادة العامة للقيادة المسلحة قدمت الدعم الكامل لتطوير القوات البحرية، بداية من البنية التحتية وصولًا للتسليح والتدريب والتأهيل للعناصر البشرية.

وتابع قائد القوات البحرية: "لدينا تطوير كبير في آليات القوات الجوية، خاصة في الفرقاطات، مع العمل على نقل التقدم التكنولوجي.

يذكر أن قاعدة 3 يوليو تقع على مساحة 10 ملايين متر مربع، بما يعكس التزام الدولة المصرية بالمحافظة على الملاحة وحماية قناة السويس، وحماية الحدود البحرية للبلاد.









