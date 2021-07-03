ترامب ينظم تجمعاً في فلوريدا

ابوظبي - سيف اليزيد - ينظم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تجمعا على غرار المؤتمرات الانتخابية اليوم السبت في ساراسوتا بولاية فلوريدا، وهي ثاني فعالية من نوعها هذا الصيف إذ يسعى للحفاظ على مؤيديه من الحزب الجمهوري وتعزيز حلفائه قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.

ومن المتوقع أن يجتذب التجمع، الذي وُصف بأنه احتفال بيوم الاستقلال الأميركي يتم فيه إطلاق الألعاب النارية، عدة آلاف من أنحاء الولاية التي فاز بها الجمهوري ترامب بما يزيد على ثلاث نقاط مئوية في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال جاك بريل رئيس الحزب الجمهوري في مقاطعة ساراسوتا إنه يأمل أن يستخدم الرئيس السابق خطابه لتحفيز مؤيديه قبل انتخابات التجديد النصفي وانتخاب حاكم ولاية فلوريدا.

وأضاف بريل "آمل أن يؤدي هذا إلى تحفيز الجميع مع مُضيّنا قدما ​صوب انتخابات 2022".

وفعالية ساراسوتا هي الأحدث في خطوات عودة ترامب إلى الحياة العامة بعد خسارته في الانتخابات.