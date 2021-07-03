السعودية تمنع السفر دون إذن مسبق إلى ثلاث دول بينها الإمارات

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السعودية، السبت، تعليق السفر من وإلى 3 دول بينها الإمارات، ومنع دخول أراضيها للقادمين من أفغانستان، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.



ووفق بيان لوزارة الداخلية السعودية، "تقرر منع سفر المواطنين دون إذن إلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام"، إضافة إلى تعليق الدخول للمملكة من الدول الثلاث إضافة لأفغانستان.



وأفاد البيان بأن ذلك يأتي "حرصا على سلامة المواطنين الراغبين في السفر للخارج، في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس".



وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت السعودية تعليق دخول القادمين من 20 دولة، إلى المملكة باستثناء المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.



وشمل القرار آنذاك "الأرجنتين، الإمارات، ألمانيا، الولايات المتحدة، إندونيسيا، إيطاليا، باكستان، المملكة المتحدة، تركيا، السويد، فرنسا، لبنان، مصر، الهند، اليابان، أيرلندا، البرازيل، البرتغال، سويسرا وجنوب إفريقيا".



ومؤخرا شهدت السعودية ارتفاعا لافتا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت إجمالا حتى مساء الجمعة، 490 ألفا و464 إصابة، بينها 7 آلاف و848 وفاة، 470 ألفا و328 حالة تعاف.

