إعلان حالة الطوارئ 30 يوما في الأراضي الفلسطينية

كتبت أسماء لمنور في السبت 3 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما اعتبارا من اليوم السبت، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا، وذلك بحسب المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحسب المرسوم، تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

وكان موقع “وورلدوميترز إنفو” المتخصص بمتابعة إحصائيات كورونا حول العالم، أفاد بأن عدد إصابات “كوفيد-19” في الأراضي الفلسطينية وصل حتى اليوم إلى 314,409، فيما تم الإبلاغ عن 3,570 حالة وفاة.