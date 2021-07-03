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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم 15.5 مليون جرعة من لقاح كورونا والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 75,957 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبذلك يبلغ مجموع الجرعات المقدمة حتى، السبت، 15,504,238 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 156.76 جرعة لكل 100 شخص.
يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.