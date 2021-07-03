اخبار العالم

دولة الإمارات تقدم 15.5 مليون جرعة من لقاح كورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدم 15.5 مليون جرعة من لقاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 75,957 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات المقدمة حتى، السبت، 15,504,238 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 156.76 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا