خلال الـ 24 ساعة الماضية.. الإمارات تقدم 75.957 جرعة من لقاح كورونا

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 75.957 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات المقدمة حتى اليوم 15,504,238 جرعة ومعدل توزيع اللقاح156.76 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.