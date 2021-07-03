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خلال الـ 24 ساعة الماضية.. الإمارات تقدم 75.957 جرعة من لقاح كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 75.957 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات المقدمة حتى اليوم 15,504,238 جرعة ومعدل توزيع اللقاح156.76 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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