إيطاليا.. ضبط شبكة إلكترونية لتزييف شهادات تطعيم كورونا

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

ضبطت الشرطة الإيطالية العديد من القنوات والحسابات على تطبيق "انستجرام" للدردشة، والتي كان يستخدمها مجرمون لتقديم نسخ رقمية مزيفة من شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد على مستوى الاتحاد الأوروبي.



ويتعلق الأمر إجمالا بعشر قنوات وحسابات، كانت تقود المستخدمين إلى حسابات مجهولة لأماكن تسوق على "شبكة النت المظلمة"، بحسب ما أعلنه الشرطة المالية في روما اليوم السبت.

وشبكة الإنترنت المظلمة جزء مهم من منظومة الإنترنت، وهي تسمح بإصدار المواقع الإلكترونية ونشر المعلومات دون الكشف عن هوية الناشر أو موقعه. ويمكن الوصول الى الشبكة المظلمة من خلال خدمات معينة مثل خدمة Tor.

ويتردد أن البائعين يعرضون عبر هذه المواقع نسخا مزيفة من الشهادات الرقمية، مقابل الدفع بعملات مشفرة.

وتفيد الشهادات بحصول أصحابها على تطعيم كامل ضد كوفيد-19. وهي ضرورية للسفر داخل الاتحاد الأوروبي، ويطلق عليها "جوازات السفر الخضراء"

ويصل المقابل المادي للشهادة الواحدة، ما بين 110 و130 يورو (131 دولار إلى 154 دولار).