مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في عدن

المناطق - الرياض

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة عدن للعام 2021م.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال يومه الأول 83 عملية جراحية متخصصة بالعيون والكشف على 185 حالة، فضلا عن توزيع 83 نظارة طبية وصرف 83 من الأدوية، استفادت منها العائلات من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف علاجهم.

مما يذكر أن الحملة تأتي امتدادا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في الجمهورية اليمنية، حيث تصل إلى 6 مشاريع تهدف إلى إجراء ما يزيد عن 2,400 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض وتصحيح النظر وإعادة الإبصار.