منظّمة الصحّة العالمية: "دلتا" انتشر في 98 دولة ونعيش مرحلة خطيرة

02 يوليو , 2021

بدّدت سلالة دلتا التي انتشرت على نطاق واسع، كل الآمال التي عقدت على انخفاض عدد إصابات كورونا في العالم، وبدء الدول في تخفيف القيود الاحترازية، إذ أنّ مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس حذّر في تصريح له اليوم الجمعة من جنيف، من مخاطر سلالة دلتا لفيروس كورونا، التي تتمتع بقدرة أكبر على العدوى.

وأوضح أننا "في فترة خطيرة للغاية من هذه الجائحة، لا توجد دولة على الأرض في مأمن بعد".

وقال إن الفيروس قادر على التحوّر في الكثير من الأماكن طالما هناك نقص في اللقاحات.

وضربت سلالة دلتا حتى الآن ما لا يقل عن 98 دولة، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

من جهة ثانية دعا تيدروس شركات بيونتك وفايزر ومودرنا لتعزيز جهودها من أجل زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لمرض كوفيد19- في أنحاء العالم.

وقال في بيان اليوم الجمعة في جنيف: "أحث تلك الشركات لتبادل معرفتها بحيث نستطيع تسريع تطوير مواقع الإنتاج الجديدة".

وتأتي تصريحاته، حيث تبحث دول بشأن كيفية وما إذا كان يمكن جعل الحصول على لقاحات أكثر إنصافا، مع دعوة البعض لإلغاء براءات الاختراع، بينما يؤيد آخرون نقل التكنولوجيا.

وقال تيدروس إن الدول الأكثر فقرا ليس لديها ما يكفي من لقاحات لتطعيم10 % من سكانها بنهاية أيلول/ سبتمبر المقبل، بينما تحقق الدول الثرية تقدما أكبر في هذا الصدد.

وذكر أنه بينما تقوم الآن حكومات هذه الدول بتقديم منح من اللقاحات، فهي ليست سوى قطرة في محيط.