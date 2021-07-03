انت الان تتابع خبر الثقافة تبين حقيقة استقبال العراق لأفواج الحجاج المسيحيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم السبت، الأخبار والتقارير التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن استعداد العراق لاستقبال أفواج من الحجاج المسيحيين، وقيام بعثاتٍ آثاريةٍ أمريكيةٍ وألمانيةٍ وايطاليةٍ بحملات تنقيب في مدينة الناصرية مطلع شهر تشرين الأول المقبل.