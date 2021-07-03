انت الان تتابع خبر الثقافة تبين حقيقة استقبال العراق لأفواج الحجاج المسيحيين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم السبت، الأخبار والتقارير التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن استعداد العراق لاستقبال أفواج من الحجاج المسيحيين، وقيام بعثاتٍ آثاريةٍ أمريكيةٍ وألمانيةٍ وايطاليةٍ بحملات تنقيب في مدينة الناصرية مطلع شهر تشرين الأول المقبل.
وقالت الوزارة في بيانٍ ورد لـ الخليج 365، إنَّ "هذه الأخبار والتقارير عارية عن الصحة، لأنَّها مخالفة لتعليمات لجنة الصحة والسلامة، موضحاً أن دور الوزارة يقتصر حالياً على تسهيل دخول عددٍ محدودٍ من الزوار المهتمين بالآثار والوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية إسوة بالإجراءات المتبعة مع الصحفيين الأجانب وبعض الشخصيات التي تروم دخول البلاد للمشاركة في فعاليات مختلفة وبما ينطبق مع شروط الصحة والسلامة، ووفق ظروف وتطورات جائحة كورونا".
وأهابت الوزارة، بوسائل الإعلام "بضرورة التأني والتدقيق بشأن المعلومات المتداولة بهذا الشأن مراعاةً للمكانة التي تبوأها العراق عن جدارةٍ واستحقاق، ولتظل المصداقية السمة البارزة في إعلامنا الوطني الرصين".
وأهابت الوزارة، بوسائل الإعلام "بضرورة التأني والتدقيق بشأن المعلومات المتداولة بهذا الشأن مراعاةً للمكانة التي تبوأها العراق عن جدارةٍ واستحقاق، ولتظل المصداقية السمة البارزة في إعلامنا الوطني الرصين".