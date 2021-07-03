صحيفة سودانية: مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة حول أزمة سد النهضة.. وهذا موعدها

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "السوداني" أن مجلس الأمن سيعقد في الثامن من يوليو الجاري، ولأول مرة، جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمُطلعة، اليوم السبت، إن الوزير سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي سيشاركان في الجلسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها مجلس الأمن قضية خاصة بالمياه.

والخميس الماضي، قال رئيس مجلس الأمن، نيكولا دو ريفيير، إن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به في أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف دو ريفيير، رئيس المجلس لشهر يوليو، أنه ليس لدينا سوى جمع الأطراف معاً للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".

وأشار دو ريفيير سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، إلى أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

وكانت مصر قد طالبت مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فوراً وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطراً يهدد السلم الدولي.