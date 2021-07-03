السيسي يفتتح قاعدة 3 يوليو البحرية بحضور حفتر وبن زايد

الشارقة - اميمة ياسر -

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي.

ويحضر الاحتفالية مجموعة من الوفود الرسمية من من خارج مصر، على رأسهم محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع اليوناني، والمشير خليفة حفتر، ووزير الدفاع السعودي.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن قاعدة 3 يوليو البحرية هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

وتمثل قاعدة 3 يوليو البحرية إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.