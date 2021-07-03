قاعدة «3 يوليو».. حقائق ومعلومات وسر موقعها الفريد: تتضمن 74 منشآة بالإضافة لمهبط طائرات.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - "3 يوليو" هي أحدث القواعد البحرية المصرية المطلة البحر المتوسط، ويأتي افتتاحها في سياق تأمين الأراضي المصرية في وجه التحديات، وحماية مصالح البلاد الاقتصادية.

وتقع القاعدة بمنطقة جرجوب بمحافظة مطروح شمال غربي مصر، وتختص "3 يوليو" بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية، وفق المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي.

ومن المهام الأخرى المنوطة بالقاعدة تأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات و المجهود الجوي. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

وأطلق على القاعدة اسم "3 يوليو" تخليدا للقرارات التي اتخذت في مصر ترجمة لمطالب ثورة 30 يونيو عام 2013.

وتمثل قاعدة "3 يوليو" إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط إرتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تبرز بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وكانت إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية نظمت جولة لعدد من ممثلي وسائل الإعلام، من بينها "سكاي نيوز عربية"، لتفقد منشآت القاعدة العسكرية والقطع البحرية بها.

واستعرض خلالها قائد القوات البحرية المصرية، الفريق أحمد خالد، عملية التطوير والتحديث التي تشهدها القوات البحرية، بما يشمل انضمام أحدث القطع البحرية المتطورة بالتزامن مع إنشاء قواعد بحرية تمثل مراكز ثقل لوجستية.

وتقع القاعدة على إمتداد ساحل البحر المتوسط على مساحة تزيد عن (10) ملايين متر مربع بموقع جغرافي فريد يتوافق مع كود القواعد البحرية العالمية ويحقق المزيد من القدرات الإضافية حيث تعد نقطة انطلاق هى الأكثر قرباً لمواجهة أي مخاطر في البحر المتوسط.

وتشمل قاعدة "3 يوليو" (74) منشأة بالإضافة إلى مهبط طائرات ملحق به قاعة لاستقبال كبار الزوار وعدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات

وآخر للتدريبات المشتركة فضلا عن رصيف حربي بطول (1000) متر وعمق (14) متر.

إضافة إلى عدد من الأرصفة التجارية بطول (2200) متر وعمق (17) متر وبرج لمراقبة الميناء بإرتفاع (29) متر وحاجزين للأمواج بطول (3650) متر.

وعلى مداخل القاعدة بوابات بموانع قوية لحمايتها، كما احتوت القاعدة على أسوار مزودة بكاميرات مراقبة تليفزيونية.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

ونشر موقع "اليوم السابع" 10 معلومات هامة عن قاعدة 3 يوليو البحرية، التى افتتحها الرئيس السيسي، اليوم.

تقع على إمتداد ساحل البحر المتوسط

مساحتها تزيد عن 10 ملايين متر مربع

تتضمن 74 منشآة بالإضافة إلى مهبط طائرات

تضم عدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات

تضم رصيف حربى بطول 1000 متر وعمق 14 مترا

تضم عدد من الأرصفة التجارية بطول 2200 متر وعمق 17 مترا

تشمل برج لمراقبة الميناء بإرتفاع 29 مترا

تحتوى على حاجزين للأمواج بطول 3650 مترا

تحتوى على فندق بمساحة 6300 متر مربع وقاعة مؤتمرات تتسع لعدد 700 زائر

تتضمن مجمع للأنشطة الرياضية ومسرح مكشوف

ويتمثل الهدف الإستراتيجى لإنشاء قاعدة 3 يوليو البحرية ،التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم السبت، فى خلق كيان عسكرى ومركز نقل جديد لمجابهة زيادة التهديدات والعدائيات على الاتجاه الإستراتيجى الغربى وسرعة رد الفعل لتأمين الحدود الإستراتيجية الغربية للدولة وحماية مقدراتها المتمثلة فى تأمين خطوط المواصلات البحرية وحركة النقل البحرى الصديق القادم من وإلى الغرب.

وتؤكد القيادة السياسية المصرية حرصها الدائم للوصول لمنظومة قتالية متكاملة و تكثيف إجراءات التأمين على كامل القطر المصرى وتطوير نظم التسليح فى كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية و ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها.

وتعد القاعدة نموذجًا لعملية التطوير والتحديث التى تشهدها القوات البحرية فى كافة التخصصات وبأحدث نظم القتال البحرى العالمى ، كذلك تطوير الجاهزية القتالية لحماية الحدود البحرية المصرية ضد كافة التهديدات والتحديات المحتملة من خلال انضمام أحدث القطع البحرية المتطورة بالتزامن مع إنشاء قواعد بحرية تمثل مراكز ثقل لوجستية، الأمر الذي يؤكد أهمية قاعدة ٣ يوليو البحرية الجديدة والتى تقع بمنطقة جرجوب وتعد إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات القوات المسلحة حيث تم إنشاؤها فى إطار إستراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التى توكل إليها من اتجاه البحرالأبيض المتوسط ، لتحقيق المزيد من القدرات الإضافية لتأمين السواحل المصرية الشمالية ومجابهة التحديات الأمنية على امتداد مياهنا الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط .

وتقع القاعدة على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط على مساحة تزيد عن (10) ملايين متر مربع موقع جغرافى فريد يحقق المزيد من القدرات الإضافية حيث تعد نقطة انطلاق هى الأكثر قرباً لمواجهة

أي مخاطر محتملة من اتجاة البحر الأبيض المتوسط موقع جغرافى فريد يتوافق مع كود القواعد البحرية العالمية .

هكذا تنوعت مكونات قاعدة 3 يوليو البحرية لتشمل عدد (74) منشأة بالإضافة إلى مهبط طائرات ملحق به قاعة لاستقبال كبار الزوار و عدد من ميادين التدريب ومركز للعمليات مزود بأحدث المنظومات و آخر للتدريبات المشتركة فضلاً عن رصيف حربى بطول (1000) متر وعمق (14) متر، وعدد من الأرصفة التجارية بطول (2200) متر وعمق (17) مترا وبرجا لمراقبة الميناء بارتفاع (29) مترا وحاجزين للأمواج بطول (3650) مترا . حسبما نشر موقع "الأهرام".

كما تضم عددا من العمارات السكنية وميس للضباط و(5) مبانى للإعاشة وفندقا بمساحة (6300) متر مربع وقاعة مؤتمرات تتسع لعدد (700) زائر، ومجمعا للأنشطة الرياضية يضم (صالة رياضية مغطاة - صالتى إسكواش - صالة جيم - حمام سباحة أوليمبى ) ومسرح مكشوف يسع (600 ) فرد ومبنى خدمات ونقطة طبية مجهزة ومسجد بمساحة (1100) متر،بالإضافى إلى بوابات بموانع قوية لحماية القاعدة.

كما تحتوي القاعدة على أسوار مزودة بكاميرات مراقبة تليفزيونية، وذلك لتكتمل منظومة التطوير بالقوات البحرية المصرية التى شهدت تطوراً كبيراً ونقلة إستراتيجية فريدة خلال السنوات الماضية من خلال امتلاكها لأكثر من قاعدة وأسطول وقطع بحرية ذات مستوى قتالي عال.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أكد إن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الامن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية فى البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.