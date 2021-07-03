 السيسي يوقع وثيقة قاعدة 3 يوليو البحرية ويرفع العلم المصري عليها

محمد الفلاح - السبت 3 يوليه 2021

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي وثيقة قاعدة 3 يوليو البحرية.



كما رفع اليوم السبت الرئيس عبد الفتاح السيسى، العلم المصرى على 47 قطعة بحرية، ايذانا بدخولها الخدمة فى القوات المسلحة.

وتتضمن القطع البحرية الجديدة لنشات صواريخ وفرقاطات وغواصات، وعدد من القطع البحرية الآخرى.

ويشهد الرئيس السيسي، افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب، وهي قاعدة عسكرية تتوافق مع كود القواعد العسكرية البحرية العالمي.