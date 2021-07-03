شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: اعتداءات الحوثيين على المملكة واليمن "نهج آثم" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية اليوم السبت بتجهيز زورقين مفخخين في محافظة الحديدة بالجمهورية اليمنية الشقيقة، استمرارًا لنهجها الآثم في تهديد أمن الملاحة البحرية وسلامة خطوط التجارة العالمية جنوب البحر الأحمر، وانتهاكًا لاتفاق ستوكهولم والهدنة المفروضة في المحافظة.

كما أدانت الوزارة استمرار الميليشيات الحوثية الارهابية في اعتداءاتها الآثمة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال إطلاق هدف معادٍ تجاه المملكة مساء أمس، إضافة إلى المحاولة الفاشلة لإرسال طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة صباح هذا اليوم، لاستهداف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، منتهكة القانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بيقظة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في سرعة التصدي لهذه الهجمات الإرهابية المتكررة، مؤكدة وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لضمان أمن أرضها ومواطنيها والمقيمين وسلامة خطوط الملاحة العالمية بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين، داعيةً المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك السريع ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية لإيقاف هذه الاعتداءات المتكررة.