شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا .. استمرار زيادة إصابات كوفيد-19 خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير إندونيسي إن بلاده تتوقع استمرار زيادة إصابات كوفيد-19 لمدة تصل إلى أسبوعين قبل أن تنجح القيود التي بدأ اليوم السبت فرضها على السكان البالغ عددهم أكثر من 100 مليون في خفض عدد الحالات.

وفي حين تكافح إندونيسيا واحدة من أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا، شهدت رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إصابات جديدة قياسية في ثمانية من الأيام الاثني عشر الماضية، حيث سجلت يوم الجمعة 25830 إصابة و539 وفاة.

وأظهرت البيانات الرسمية أن البلاد سجلت اليوم عددا قياسيا للإصابات بكورونا بلغ 27913 حالة إلى جانب 493 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و256851 إصابة والوفيات إلى 60027.