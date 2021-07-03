احالة مصفى ذي قار الاستثماري لـ'شركات صينية كبيرة'

وقال اسماعيل في بيان، ورد لـ الخليج 365، ان "المصفى يضم وحدات انتاجية متكاملة وسيكون بطاقة 100 الف برميل باليوم ، وينفذ وفق احدث المواصفات الفنية والجودة والتكنلوجيا المتقدمة".

واشار الى "اهمية هذا المصفى في دعم قطاع التصفية في العراق، وخطط الحكومة في التنمية المستدامة وفي تغطية جزء كبير من الحاجة المحلية لانواع الوقود، فضلاً عن توفير فرص عمل لابناء المحافظة".

