عقب زيارة السيسي.. وزيرة مصرية تتوجه إلى بغداد

وقالت الوزارة في بيان، تابعته الخليج 365، إن "نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تغادر متوجهة للعاصمة العراقية بغداد على رأس وفد يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والعراق وبصفة خاصة في القطاعين التجاري والزراعي".وأضاف البيان، أنه "تعد هذه الزيارة هي الاولى لمسؤول حكومي عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة العراق الاسبوع الماضي، والتي تمثل اساساً راسخاً لتعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين على المستوى الاقليمي وتستهدف متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة الرئاسية".

ومن المقرر، وفق البيان، أن "تعقد وزيرة التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين في الحكومة العراقية تشمل منهل عزيز وزير الصناعة والمعادن، وعلاء الجبوري وزير التجارة، وخالد بتال النجم وزير التخطيط، الى جانب عقد لقاء بمقر اتحاد الصناعات العراقي يضم ممثلي القطاع الخاص بالبلدين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين".



وقالت جامع، بحسب البيان، ان "الزيارة تستهدف بحث كافة الموضوعات والملفات الاقتصادية على المستويين الثنائي والإقليمي وكذلك استعراض فرص وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك بين مصر والعراق في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل اللوجيستي والتعدين بالإضافة إلى نقل الخبرة المصرية فى انشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة للجانب العراقي فضلا عن بحث تفعيل العمل المشترك بين مصر والعراق والأردن لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها بين القيادة السياسية بالدول الثلاث".