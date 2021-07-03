ضبط مواد خطرة في ام قصر الجنوبي

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم السبت، عن ضبط مواد خطرة سريعة الاشتعال في كمرك ام قصر الجنوبي.

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "كوادرها في مركز كمرك ام قصر الجنوبي وبناء على معلومات جهاز المخابرات الوطني تمكن من ضبط حاوية حجم 40 قدم تحتوي على مواد خطرة سريعة الاشتعال مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد".



وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها وفق قانون الكمارك النافذ".