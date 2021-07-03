انت الان تتابع خبر غرق عشرات المهاجرين جراء انقلاب قارب قبالة تونس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد الهلال الأحمر التونسي، اليوم السبت، أن عشرات المهاجرين لقوا مصرعهم غرقا جراء حادثة انقلاب قارب قبالة سواحل البلاد.
وذكر الهلال الأحمر، أن الحادث أودى بحياة 43 مهاجرا على الأقل، فيما تم إنقاذ 84 آخرين قبالة سواحل ميناء جرجيس.
وحسب بيانات الهلال الأحمر، انطلق القارب المنكوب باتجاه إيطاليا من مدينة زوارة الليبية، وكان على متنه مهاجرون من مصر والسودان وإريتريا وبنغلاديش، وانقلب القارب بعد تعطل محركه.
وحسب بيانات الهلال الأحمر، انطلق القارب المنكوب باتجاه إيطاليا من مدينة زوارة الليبية، وكان على متنه مهاجرون من مصر والسودان وإريتريا وبنغلاديش، وانقلب القارب بعد تعطل محركه.