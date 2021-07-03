غرق عشرات المهاجرين جراء انقلاب قارب قبالة تونس

وذكر الهلال الأحمر، أن الحادث أودى بحياة 43 مهاجرا على الأقل، فيما تم إنقاذ 84 آخرين قبالة سواحل ميناء جرجيس.

وحسب بيانات الهلال الأحمر، انطلق القارب المنكوب باتجاه إيطاليا من مدينة زوارة الليبية، وكان على متنه مهاجرون من مصر والسودان وإريتريا وبنغلاديش، وانقلب القارب بعد تعطل محركه.

