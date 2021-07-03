مسؤول سوداني: مجلس الأمن يعقد جلسة الخميس المقبل حول سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول سوداني مطلع إن مجلس الأمن قرر عقد جلسة حول ملف سد النهضة الخميس المقبل استجابة لمطلب بلاده.

وأشار المسؤول وهو عضو فاعل في فريق التفاوض السوداني إلى أن الجانب الإثيوبي اعترض على عقد جلسة خاصة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة ملف سد النهضة، انطلاقا من أن المجلس لا يجب أن يتدخل إلا في حال نشوء صراع يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأوضح أن "مجلس الأمن قرر رغم ذلك عقد جلسة يوم 8 يوليو الجاري وسيشارك فيها وزيرا الخارجية السوداني مريم الصادق المهدي والري ياسر عباس".

وطلبت مصر والسودان تدخل مجلس الأمن في ملف سد النهضة بعد توقف المفاوضات منذ أبريل/نيسان الماضي.

وترفض إثيوبيا سعي دولتي المصب لتدويل ملف سد النهضة وتتمسك بحله إفريقيا.

ويدور الخلاف حاليا حول الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق بهدف توليد 6 آلاف ميجا وات من الكهرباء.

وتعتزم إثيوبيا المضي قدما في الملء الثاني مع موسم الأمطار المقبل وهو ما ترفضه مصر والسودان.

وتطالب الدولتان بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد قبل أي عمل منفرد من إثيوبيا التي تسعى في المقابل لتهدئة مخاوف دولتي المصب.